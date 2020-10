Sénégal: le ministre des Finances pense pouvoir éviter la récession

Abdoulaye Daouda Diallo, ministre sénégalais des Finances et du budget.

Pour Abdoulaye Daouda Diallo, ministre sénégalais des Finances et du budget, le pays peut bel et bien échapper à la récession en 2020, malgré les prévisions contraires du FMI et de la Banque mondiale.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé