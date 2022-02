Sénégal. Incursion à Grand-Yoff, la commune la plus dangereuse du pays

L’insécurité et la délinquance sont le quotidien des habitants de Grand-Yoff, deuxième plus grande commune de Dakar après les Parcelles Assainies. Avec ces 66 quartiers, elle comptait officiellement plus de 200.000 habitants en 2013, au dernier recensement de la population, le double aujourd'hui.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé