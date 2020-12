Sénégal: bars et restaurants de Dakar devront fermer plus tôt à cause du Covid-19

Les autorisations exceptionnelles des bars et restaurants de Dakar suspendues.

Les restaurants et les bars de la région de Dakar devront fermer au plus tard à 23H00 (locales et GMT) et cesser musique et danse jusqu'à nouvel ordre à cause de la progression "inquiétante" du Covid-19, ont décidé les autorités samedi.