Agé de 87 ans, Haim Eshed, général, professeur d’université, directeur du programme spatial israélien pendant plus de 30 ans, est formel: il existerait une «fédération galactique» dont feraient partie les Etats-Unis et Israël.

Dans un entretien accordé au très sérieux journal Yediot Aharonot, Haim Eshed affirme non seulement que les extraterrestres existent mais qu’ils seraient venus à plusieurs reprises sur terre et qu’ils auraient également conclu une alliance avec les Etats-Unis afin de fonder une «fédération galactique» à visée scientifique.

Selon le général israélien, "cette coopération se traduit par l’existence d’une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert".

Mais Haim Eshed, plusieurs fois primé par son pays, ne s’arrête pas là et affirme ainsi que Donald Trump serait au courant de cette alliance et qu’il était d’ailleurs sur le point de la révéler au grand public s’il n’en avait pas été dissuadé par ladite fédération. Et pour cause, "la Fédération estime que l’humanité doit encore évoluer avant d’être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux", explique-t-il.

De son côté, le Jerusalem Post estime que "si cela est vrai, cela coïnciderait avec la création par le président américain Donald Trump de la Force spatiale en tant que cinquième branche des forces armées américaines, bien que l'on ne sache pas depuis combien de temps ce type de relation, le cas échéant, existe entre les Etats-Unis et leurs alliés extraterrestres".

Au-delà de cette interview pour le moins suprenante, Haim Eshed publie également un livre sur le sujet. Intitulé "The Universe Beyond the Horizon - Conversations with Professor Haim Eshed" (L’univers au-delà de l’horizon - Conversations avec le professeur Haim Eshed), ce livre expose les thèses du général israélien, notamment celle qui affirme que les extraterrestres ont sauvé l’humanité à plusieurs reprises en empêchant une apocalypse nucléaire.

Et si celui-ci a mis autant de temps à rendre publique cette thèse c’est parce que le moment n’était pas encore venu. "Si j’avais dit tout cela il y a cinq ans, j’aurais été interné. Aujourd’hui, ces questions sont traitées différemment. Et je n’ai rien à perdre. J’ai eu mes diplômes et mes prix. Je suis respecté dans les milieux universitaires, ici et à l’étranger où les choses ont aussi évolué."