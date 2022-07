© Copyright : Alex Wong / Getty Images / AFP

Des «mesures» sur la voie d’une normalisation diplomatique entre Israël et l’Arabie Saoudite sont attendues ce week-end à l’issue de la visite entamée mercredi dans la région par le président américain, Joe Biden, croit savoir le média américain Axios.

Ces mesures «devraient être annoncées au cours du week-end après la rencontre du président Biden à Djeddah avec le roi saoudien Salmane et le prince héritier Mohammed bin Salmane», écrit le correspondant du site, Barack Ravid, généralement bien informé, sur la foi, dit-il, des déclarations de trois responsables israéliens.

«Israël espère que les mesures que l'Arabie saoudite pourrait prendre dans les prochains jours seront le début d'un processus de normalisation entre les pays», a déclaré un responsable israélien.

«Nous ne pouvons pas imaginer que le changement dans la région se poursuive sans normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite et nous prenons des mesures progressives à cette fin», poursuit-il, selon Axios.

Le média américain souligne que la Maison Blanche entend discuter d'une feuille de route pour la normalisation entre les deux pays lors de la visite de Joe Biden dans la région, qualifiée de «diplomatiquement et politiquement sensible», sachant que le président américain avait promis un statut de «paria» à Riyad.

Dans un briefing au début de semaine, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, avait confirmé que l'administration Biden travaillait sur la question, sans donner de détails. Selon lui, la visite de cette semaine dans la région serait le début d'un long processus en ce qui concerne la normalisation saoudo-israélienne.

«Un haut responsable israélien a déclaré que les décisions finales sur toute mesure de normalisation ne seront prises qu'après la réunion entre Biden et des responsables saoudiens, y compris MBS, et seront probablement annoncées samedi soit par les Saoudiens, soit par Biden avec l'autorisation saoudienne», ajoute Axios, qui évoque une intense activité diplomatique menée en coulisses depuis des semaines, sur une «chorégraphie complexe d'accords, d'ententes et de lettres qui permettront un accord sur le transfert de deux îles stratégiques de la mer Rouge de l'Egypte à l'Arabie saoudite».

Et d'ajouter que l'accord en vue est axé sur une demande saoudienne à propos d'un départ de la force multinationale d'observateurs dirigée par les Etats-Unis stationnée sur ces îles, et sur une demande israélienne tenant au fait que l'Arabie saoudite s'engage à maintenir la liberté de navigation pour les navires israéliens dans la région.

«Les responsables israéliens ont déclaré que les négociations sur l'accord en sont à la phase finale et qu'il sera probablement conclu aujourd'hui ou demain», poursuit Axios, qui précise qu’un accord séparé avec l'Arabie saoudite permettant aux compagnies aériennes israéliennes d'utiliser son espace aérien pour des vols en direction de l'Inde et de la Chine est également très proche. Trois responsables israéliens ont déclaré qu'il était fort probable que cela soit annoncé lors de la visite de Joe Biden en Arabie saoudite.