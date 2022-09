© Copyright : VICTORIA JONESPOOL / AFP

Charles III a été officiellement proclamé roi samedi lors d'une réunion du Conseil d'accession à Londres, se disant «profondément conscient» des «devoirs et lourdes responsabilités» des fonctions dont il a hérité après la mort de sa mère Elizabeth II.

La cérémonie, diffusée pour la première fois à la télévision, a eu lieu au palais Saint-James en présence de la nouvelle reine consort Camilla, du nouvel héritier du trône William, de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs de ses prédécesseurs.

Charles, 73 ans, était devenu automatiquement roi dès le décès de sa mère jeudi après-midi dans sa résidence écossaise de Balmoral, à l'âge de 96 ans et après 70 ans de règne. Il ne sera couronné qu'à une date ultérieure, probablement dans plusieurs mois.

Une fois la déclaration le proclamant lue, le Conseil a prononcé en chœur «God Save the King», puis s'est déplacé dans la salle du trône du palais pour que le roi prête serment.

Étape après étape, dans la plus grande solennité et dans le respect au millimètre du protocole et de la tradition, Charles III s'installe comme chef d'Etat avec pour lourde tâche de succéder à une monarque ultrapopulaire qui avait montré un sens du devoir à tout épreuve et su préserver la monarchie au fil de ses 70 ans de règne, le plus long de l'histoire du Royaume-Uni.

«Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion», a déclaré le roi dans son discours précédant ce serment solennel, évoquant une «perte irréparable».

«Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis», a-t-il ajouté.

Il a salué «le soutien constant» de sa femme, la reine consort Camilla, et a confirmé vouloir poursuivre la tradition de reverser aux finances publiques les revenus tirés du patrimoine de la Couronne (terres, investissements, etc.) en échange d'une allocation annuelle («sovereign grant») fixée à 15% de ces revenus.

Cette somme représentait 86,3 millions de livres pour 2021-2022, soit 98 millions d'euros.

A 10h00 GMT, Charles III a été proclamé roi en public sur le balcon du palais Saint-James, puis des coups de canon ont été tirés dans tout le Royaume-Uni en l'honneur du nouveau souverain.

La proclamation devait ensuite être relayée par une demi-douzaine de hérauts en calèche qui devaient aller la lire à Trafalgar Square, puis au Royal Exchange.

Ensuite, le Parlement fera vœu d'allégeance et exprimera ses condoléances. Dans l'après-midi, le nouveau roi recevra le Premier ministre, les principaux ministres et les chefs de l’opposition.

A l'extérieur du palais Saint-James, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées.

«Ce qui m'émeut, c'est leur dévotion à leur pays, leur loyauté», observe Nicola Parmar, venue du nord de l'Angleterre.

«C'est le moment le plus monumental de l'histoire moderne auquel nous avons le privilège de participer», explique à l'AFP Samantha Camear, 35 ans, qui vit en Floride et passe ses vacances à Londres. Elle veut «dire au revoir» à la reine et «accueillir» le nouveau roi.

Charles III accède au trône dans une période difficile, le Royaume-Uni étant confronté à la pire crise économique de ces 40 dernières années, alors que quatre Premiers ministres se sont succédé en six ans.

A 73 ans, il est le monarque britannique le plus âgé au début de son règne.

Le nouveau roi a été ovationné, à son arrivée à Buckingham vendredi après-midi, à son retour d'Ecosse. Accompagné de son épouse Camilla, devenue reine consort, il a serré les mains de dizaines de personnes pressées contre des barrières devant le palais.

Des milliers de personnes ont afflué depuis l'annonce de la disparition d'Elizabeth II pour déposer bouquets de fleurs et mots d'hommage devant les résidences royales, reflétant l'émotion immense au Royaume-Uni et à l'étranger depuis son décès.

Le roi a fait savoir que le deuil royal – qui concerne la famille, le personnel et les représentants de la maison royale – durerait jusqu'à sept jours après les funérailles de la reine, dont la date n'a pas été confirmée.

Le deuil national, décrété par le gouvernement, doit lui durer jusqu'au jour des funérailles. La reine sera inhumée en privé dans la chapelle du château de Windsor. Son cercueil devrait être auparavant transféré dimanche à Edimbourg, où le public aura une première occasion de se recueillir.