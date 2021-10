Pétrole et gaz: inflation, déficits budgétaires et comptes courants, les pays africains vont trinquer

Puits de pétrole.

La flambée des cours du pétrole impacte négativement les pays africains. En plus des effets sur les finances publiques et les balances des opérations courantes, on redoute surtout les effets inflationnistes et sur la croissance. D'où l'urgence d'accélérer la transition énergétique.

Par Moussa Diop