Nouveau coronavirus en Chine: risque de mutation, grande inquiétude

Un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé se réunit mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale".

© Copyright : DR

Le bilan du nouveau coronavirus s'est encore alourdi mercredi en Chine, où les autorités ont fait état de neuf morts et averti que le virus pourrait "muter" et se propager plus facilement.