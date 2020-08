© Copyright : DR

La diplomatie mauritanienne vient de s'exprimer officiellement en faveur de l'accord de paix signé par les Emirats arabes unis avec Israël. Explications.

Dans une déclaration relayée par l’agence de presse du pays, le ministère mauritanien des Affaires étrangères, loue "la sagesse et le bon sens des dirigeants émiratis, qui ont consenti de grands sacrifices et d'immenses services au profit des causes arabes, en particulier la cause palestinienne".

Dans cette dépêche de l'Agence mauritanienne d'information (AMI), Nouakchott "réaffirme que les Émirats arabes unis jouissent d’une souveraineté absolue et d’une indépendance totale dans la conduite de leurs relations et dans l’appréciation de leurs positions conformément à leurs intérêts nationaux, aux intérêts des arabes et des musulmans et à leurs justes causes".

La Mauritanie, explique sa diplomatie, réitère sa "confiance absolue dans la direction des Emirats arabes unis frères et dans leur prise en compte, dans toute position, des intérêts de la nation arabe et du peuple palestinien qui endurent des souffrances sous l’occupation et la colonisation israéliennes".

"Nous sommes certains qu’avec la sagesse et le sens de discernement dont ils jouissent, toutes les mesures et garanties seront prises pour restaurer les droits des Palestiniens et établir leur Etat indépendant avec comme capitale El Qods Acharif.”

Il convient de rappeler Mauritanie avait ouvert une mission diplomatique à Tel-Aviv en mai 1996 en indiquant que le pays souhaitait normaliser totalement ses relations avec Israël.

En octobre 1999, la Mauritanie était devenue le troisième pays arabe (après l'Egypte et la Jordanie) à avoir établi des relations diplomatiques complètes avec Israël.