Nigéria: mise en place d’un centre de maintenance, de réparation et de révision d’avions

Industrie aéronautique.

© Copyright : DR

Le Nigéria va installer, en partenariat avec AJW Consortium, un centre de maintenance, de réparation et révision d’avions (MRO). Les compagnies du pays ont dépensé plus de 2,5 milliards de dollars en 2021 pour l'entretien de la flotte d'avions civils du pays, la plus importante d'Afrique.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Moussa Diop