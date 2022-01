Niger: un marché du livre et des arts pour promouvoir la lecture et l'artisanat

© Copyright : Le360/ Aboubacar Sarki.

La première édition du marché du livre et des arts a été lancée le samedi 15 janvier à Niamey. Celle-ci, couplée à la deuxième édition du concours «Talents-Littéraires», vise à célébrer la littérature en suscitant l’amour du livre chez les plus jeunes et à promouvoir l'artisanat nigérien.