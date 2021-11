Mondial 2022 Qatar: voici les 10 pays qualifiés pour les barrages en Zone Afrique

Le trophée de la Coupe du monde de foot (photo d'illustration).

© Copyright : DR

On connait désormais les 10 pays qualifiés pour les barrages de la zone Afrique, avec le Maroc qui fait un parcours sans faute, l’Algérie qui se qualifie dans la douleur et le Mali qui affiche la plus solide défense des éliminatoires avec zéro but encaissé. Les barrages promettent des matchs chocs.

Par Moussa Diop