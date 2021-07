© Copyright : FRANÇOIS WALSCHAERTS / AFP

Dans la région bruxelloise, en 2020, le prénom "Mohammed" a remporté tous les suffrages du côté des jeunes parents et se classe en première place des prénoms les plus populaires attribués aux garçons. Même son de cloche chez les filles, où les prénoms arabes occupent le haut des classements.

Premier prénom le plus porté de la région bruxelloise en 2020, et dixième du classement des prénoms les plus portés au niveau national, "Mohammed" détrône "Adam" qui occupait le haut du classement en 2019 à Bruxelles, selon le site bx1. En 2ème, 3ème et 4e places des prénoms les plus attribués à Bruxelles, se classent également les prénoms "Adam" et "Amir" et "Yanis", suivis de "Imran" et "Rayan" en 7e et 10e positions.

Du côté des filles, c’est le prénom "Sofia" qui occupe la première place du classement au niveau de la région bruxelloise, suivi par "Lina" et "Nour".

Dans le top 10, on retrouve également dès la 7e place, "Maria", "Aya", "Amira" et "Inaya".

En France aussi, le prénom "Mohammed" remporte un franc succès avec un positionnement dans le top 20 des prénoms les plus populaires de du pays en 2019.