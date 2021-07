Mauritanie-Sénégal: Rosso, une ville, deux pays au rythme des ferries

Rosso, située à 200 km au sud de Nouakchott et 364 kilomètres de Dakar, est le plus important point de passage frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, accueillant quotidiennement plusieurs milliers de personnes, C'est une ville partagée entre les deux pays et coupée en deux par le fleuve.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck