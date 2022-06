Mauritanie: les artistes hip-hop dressent un état des lieux de la musique urbaine en Afrique

© Copyright : le360 Afrique/Seck

Plus qu’une musique, ou de simples sonorités, le hip-hop, né dans le contexte de l’esclavage et de la contestation aux Etats-Unis, est une véritable culture qui a déferlé en Afrique il y a plus de trois décennies. Des pionniers de ce mouvement témoignent.

Lire et visualiser la suite sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck