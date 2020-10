Mauritanie: Human Right Watch appelle à la libération d’individus détenus pour «blasphème»

Les dernières années de règne du régime de Mohamed ould Abdel Aziz ont été marquées par l’adoption d’une abondante et répressive législation pénale, à la formulation très vague et à la portée très vaste, permettant d'emprisonner des activistes, des blogueurs et des défenseurs des droits humains.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck