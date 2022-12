Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la RDC: il faut que le sud de l'Atlantique produise et s'industrialise

Matata Ponyo Mapon est intervenu le 14 décembre 2022 en sa qualité d’ancien Premier ministre de la RDC, à la 11e conférence internationale The Atlantic Dialogues organisée par le think tank Policy center for the new south, à Marrakech (14-16 décembre 2022).

Vidéo«Il faut que le sud de l'Atlantique puisse produire et s'industrialiser», affirme Matata Ponyo Mapon. L'ancien Premier ministre de la RDC a fait partie des 350 invités de 60 nationalités différentes qui ont pris part, du 14 au 16 décembre à Marrakech, à la 11e conférence The Atlantic Dialogues du Policy center for the new south.

Pour sa participation au travaux de la 11e édition de la Conférence internationale Atlantic Dialogues, Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la RDC, a indiqué que le multilatéralisme se fondait sur les intérêts économiques, et a insisté sur la nécessité d'établir une politique industrielle et de production moderne. «Aujourd'hui, 80% du bloc atlantique se trouve au nord, entre les Etats-Unis et l'Europe, et 40% du commerce mondial se trouve dans le bloc nord de l'Atlantique. Il faut absolument que l'Afrique comprenne que si l’on veut qu'on la regarde avec beaucoup d'intérêt, il faut qu'elle soit belle», a-t-il expliqué. Cet ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo -RDC, était l'un des 350 participants à la 11e conférence internationale annuelle The Atlantic Dialogues organisée par le think tank Policy Center for the New South, tenue du 14 au16 décembre 2022. En tout, ce sont des intervenants de 60 nationalités différentes qui avaient pris part à cette nouvelle édition, en présentiel, autour du thème de la «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi». «Et la beauté de l'Afrique, ici, c'est la quantité et la qualité de ce qu'elle donne au monde. Nous ne devons pas aller demander le respect à l'Atlantique Nord. Nous devons travailler pour mériter ce respect», a aussi lancé Matata Ponyo Mapon, au cours de son intervention. La question du multilatéralisme s'inscrit, d’après cet ancien Premier ministre de la RDC, dans une logique de partage, mais aussi dans celle du capitalisme, afin d'échanger au profit de tous. L'importance de chaque membre dans l'ensemble tient compte de ce qui la porte, comme élément de partage: «il est important de souligner que l'attention qui doit être portée à chacun est essentiellement justifiée par la contribution. Il faut que les pays du Sud puissent davantage produire, non seulement en termes de quantité mais aussi en termes de qualité», a-t-il expliqué. Marrakech: c'est parti pour la onzième conférence The Atlantic Dialogues Le thème retenu cette année par The Policy center for the new south (la «Coopération dans un monde en mutation: opportunités pour l’Atlantique élargi») s’est imposé en raison de multiples crises. La pandémie, la guerre en Ukraine, les changements climatiques… Autant de chocs qui exposent les limites du néolibéralisme comme du multilatéralisme, tout en présentant des opportunités de coopération, dans un monde devenu interdépendant. De la diplomatie du climat à la révolution énergétique, en passant par les innovations en matière d’agriculture, d’infrastructures et de gouvernance, cette édition des Atlantic Dialogues a posé la question de stratégies communes possibles.

Par Hajar Kharroubi et Anas Zaidaoui