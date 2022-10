Mali: les parcours inspirants de deux personnes en situation de handicap

© Copyright : le360 Afrique/Diemba

VidéoLe handicap n’est pas une fatalité. De plus en plus de personnes en situation de handicap arrivent à s'en sortir grâce surtout à leur pugnacité. Mamadou Thiam et Dognan Boubacar Diarra nous racontent leurs parcours parsemés de rejets, d’exclusions, mais aussi de solidarité.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté