Mali: le dolo ou chapalo, la bière de mil aux présumés vertus thérapeutiques

Le gnon dolo, communément appelé chapalo ou bière de mil est obtenue par la fermentation de sorgho rouge ou du mil germé et cuit dans de l'eau. Au Mali, on lui attribue mille et une vertus thérapeutiques et on affirme que cette bière obtenue grâce au malt des céréales locales ne rendrait pas ivre.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté