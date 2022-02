L’homme le plus riche d’Afrique diversifie ses activités et s’attaque au montage automobile

Après le ciment et l’agroalimentaire, l’homme le plus riche d’Afrique, le nigérian Aliko Dangote, diversifie ses activités. Outre le raffinage de pétrole, avec la plus grande raffinerie d’Afrique, les engrais, la pétrochimie, il vient d’investir le secteur du montage automobile.

Par Moussa Diop