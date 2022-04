Les musulmans camerounais dans les préparatifs de l'Aïd el fitr

© Copyright : Le360/ Jean-Paul Mbia.

La fête de Ramadan pointe à l’horizon. C’est la grande et la plus prestigieuse célébration dans la croyance de l’islam. Un moment de communion des musulmans et de leur seigneur Allah. Il faut rappeler que le Ramadan est le 9ème mois du calendrier lunaire islamique.