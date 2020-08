L'énigme de l'Espagne, de nouveau en première ligne face à la pandémie

Des militaires espagnols désinfectent les escaliers devant les urgences d\'un hôpital à Gijon, le 18 mars 2020.

© Copyright : AFP

Malgré un confinement des plus stricts au monde, le port du masque généralisé et des millions de tests, l'Espagne se retrouve de nouveau parmi les pays les plus touchés par le Covid-19, un cas à part qui interroge épidémiologistes et sociologues.