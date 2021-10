Le régime algérien menace l'AFP d'interdiction d'exercer en raison d'un reportage sur les "harraga"

Le ministère de la Communication a appelé, mercredi 27 octobre 2021, l'Agence France presse (AFP) à "cesser immédiatement" sa campagne hostile et odieuse contre l'Algérie, sous peine de non renouvellement de son accréditation et l'interdiction d'exercer en Algérie.