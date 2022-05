Le géant mondial des vaccins Serum Institute of India va s’implanter en Afrique, deux pays ciblés

Adar Poonawalla, PDG de Serum Institute of India.

© Copyright : DR

Serum Institute of India, l’un des plus grands fabricants de vaccins au monde, compte s’implanter en Afrique, a annoncé lundi son PDG. Deux pays africains sont sur la short-list du groupe qui cible un investissement de plus de 300 millions de dollars.

Par Moussa Diop