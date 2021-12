Le FMI approuve une dernière tranche d'aide pour alléger la dette des pays pauvres

Le siège du FMI.

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi avoir approuvé une cinquième et dernière tranche d'aide d'urgence en faveur de 25 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leur dette et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19.