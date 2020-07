L'Algérie épinglée par le HCR pour d'extrêmes violations à l'encontre des réfugiés et des migrants

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a relevé de nombreuses et extrêmes violations commises à l'encontre des réfugiés et des migrants en Algérie, pays présenté comme l'un des endroits à haut risque pour ces réfugiés, demandeurs d'asile et migrants en Afrique.