La troisième édition des Financial Afrik Awards aura lieu en décembre à Dakar

© Copyright : DR

La 3e édition des Financial Afrik Awards se déroulera le 17 décembre à Dakar, Sénégal, sous le thème: "Covid-19, catalyseur de la quatrième révolution industrielle". Les prix Financial Afrik Awards seront remis à cette occasion et la liste des "100 personnalités qui transforment l’Afrique" dévoilée.

Par Moussa Diop