La détresse des étudiants étrangers bloqués en France à cause du Covid-19

"Je n'ai pas de bourse, plus d'emploi et une amie me prête de l'argent pour mon loyer": bloquée depuis des mois à Marseille, dans le sud de la France, Ouiza Slamani, étudiante algérienne, voit les difficultés financières s'ajouter à l'impossibilité de voir ses proches.