Investissements: voici les pays sur lesquels miser en Afrique, selon Business Insider

© Copyright : DR

Les pays africains ont d’énormes potentialités et offrent d’importantes opportunités aux investisseurs et partenaires étrangers. Pour Business Insider, il faut investir dans les pays disposant des PIB les plus élevés du continent qui ont des atouts indéniables.

Lire la suite de l'artiucle sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop