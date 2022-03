Interdiction de RFI et France 24: la France a donné au Mali le bâton pour se faire battre, estiment les journalistes

C'est avec une petite inquiétude, pour certains, et un sourire au coin des lèvres, pour d'autres, que les journalistes maliens accueillent la mesure d'interdiction de RFI et France 24, deux médias considérés de plus en plus en Afrique comme des vecteurs de la propagande française.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté