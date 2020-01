Frontières maritimes: les accords turco-libyens jugés "nuls et non avenus" (Egypte, France, Grèce et Chypre)

© Copyright : DR

Chypre, l’Egypte, la France et la Grèce ont jugé mercredi “nuls et non avenus” les accords controversés signés en novembre entre Ankara et Tripoli, dont un permettant à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale.