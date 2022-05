Flambée des prix du kérosène: le spectre d'une suspension des vols plane sur le Nigéria

Les compagnies aériennes nigérianes menacent, une fois de plus, de suspendre leurs vols de et vers le Nigeria. En cause: la forte hausse du prix du kérosène qui a plus que triplé depuis le début de l’année et qui représente désormais 95% des coûts d’exploitation de certaines compagnies du pays.

Par Kofi Gabriel