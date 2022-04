© Copyright : DR

L’Institut français d'opinion publique, l’Ifop, a réalisé pour les journaux «La Croix» et «Le Pèlerin» une étude sur le vote des électorats en fonction de leurs confessions religieuses lors du second tour de l’élection présidentielle qui opposait Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Cette enquête, menée en ligne le 24 avril 2022 auprès d’un échantillon de 4.827 personnes inscrites sur les listes électorales, classifie les votants selon leur confession religieuse. Une première catégorie est ainsi dédiée aux catholiques avec un distinguo fait entre pratiquants, pratiquants réguliers, pratiquants occasionnels ou non-pratiquants. Une deuxième catégorie réunit en son sein les protestants, viennent ensuite les musulmans et les votants qui se déclarent sans religion.

Premier constat de cette étude, les électeurs de confession catholique se sont nettement plus déplacés dans les bureaux de vote lors du second tour des élections présidentielles. Ils étaient ainsi 79% à voter tandis que les votants musulmans sont ceux qui ont le moins participé au second tour de l’élection en ne se déplaçant aux urnes qu’à hauteur de 58%, contre 66% pour les votants sans religion et 70% pour les protestants.

Les musulmans représentent par ailleurs le plus haut taux d’abstentionnisme avec un total de 42% contre 21% d’abstentionnistes catholiques, 30% chez les protestants et 34 % chez les sans religion.

Du côté du choix du candidat, au second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen n’est arrivée en tête des votes pour aucune de ces catégories religieuses, contrairement à Emmanuel Macron pour qui les musulmans ont voté massivement à hauteur de 85%, contre 15% pour Marine Le Pen. Les électeurs musulmans étaient suivis dans ce choix par les protestants (65%), les sans religion (59%) et les catholiques (55%).

Au premier tour, ils n’étaient en revanche que 14% des électeurs musulmans à avoir voté pour Emmanuel Macron, 69% d’entre eux ayant massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Toutefois, il ressort du résultat du premier tour que si Mélenchon arrivait en tête des votes chez les électeurs de confession musulmane, celui-ci était suivi d’Emmanuel Macron en deuxième choix et de Marine Le Pen en 3e position avec 7% des votes, loin devant les autres candidats qui ont totalisé entre 0 et 2% des votes.

L’étude compare par ailleurs ces résultats avec ceux obtenus à l’issue du second tour de l'élection de 2017, qui opposait également Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Là aussi, les électeurs de confession musulmane avait massivement voté pour Emmanuel Macron, mais à hauteur de 92 %, soit 7 points de plus qu’en 2022. Ils étaient par ailleurs 8% à voter pour Marine Le Pen en 2017, soit 7 points de moins qu’en 2022. La candidate d’extrême droite est donc parvenue à élargir sa base électorale même chez les votants musulmans. A noter qu’en 2017, les électeurs musulmans étaient beaucoup plus investis dans la campagne électorale avec 62% de votants musulmans (58% en 2022) pour 38% d’abstentionnistes (42% en 2022).