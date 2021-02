États-Unis: la famille de Malcolm X demande la réouverture de l'enquête sur son meurtre

Malcolm X (19 mai 1925, mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem), lors d'une de ses interventions dans les années soixante. Il fut orateur, prêcheur, porte-parole de Nation of Islam, militant politique et défenseur des droits de l'homme afro-américain.

Les filles de l'activiste afro-américain Malcolm X ont demandé la réouverture de l'enquête sur son meurtre à la lumière d'un nouveau témoignage mettant en cause la police de New York et le FBI.