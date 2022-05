© Copyright : LUDOVIC MARIN / AFP

Le président français Emmanuel Macron a nommé, ce lundi 16 mai 2022, Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Elle succède ainsi à Jean Castex qui a présenté sa démission.

Elisabeth Borne est le nouveau Premier ministre du gouvernement français. Elle a été nommée à ce poste par le président Emmanuel Macron, ce lundi 16 mai 2022. Elle prend ainsi la tête du gouvernement, trente ans après le départ d'Edith Cresson de Matignon, jusqu'alors seule femme à avoir occupé cette fonction sous la Ve république en France.

"Le Président de la République a nommé Mme Elisabeth Borne Première ministre et l’a chargée de former un gouvernement", a déclaré la présidence dans un communiqué. "C’est le choix de la compétence au service de la France, d'une femme de conviction, d’action et de réalisation", a expliqué par ailleurs l’Elysée.

Elisabeth Borne est née le 18 avril 1961 à Paris.

Ingénieur général des Ponts et Chaussées, MBA du Collège des ingénieurs1, préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014, puis directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Ecologie de 2014 à 2015, elle est présidente de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de 2015 à 2017.

Longtemps proche du Parti socialiste, elle rejoint La République en marche et devient ministre chargée des Transports en mai 2017 dans le premier gouvernement Edouard Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron.

En juillet 2019, elle devient ministre de la Transition écologique et solidaire, en remplacement de François de Rugy, démissionnaire. Elle est nommée l'année suivante ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le gouvernement Jean Castex.