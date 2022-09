EgyptAir et Ethiopian Airlines: la bataille pour le contrôle du ciel africain est ouverte

Le leadership du transport aérien en Afrique passera certainement par des alliances stratégiques et capitalistiques. Ethiopian Airlines et EgyptAir l'ont bien compris et se lancent à l'assaut du ciel africain avant l'avènement du Marché unique du transport aérien africain (MUTAA).

Par Moussa Diop