Crise en Ukraine: l’Afrique tirera-t-elle les enseignements nécessaires pour assurer sa sécurité alimentaire?

La crise en Ukraine a montré la vulnérable alimentaire de l'Afrique à cause de sa forte dépendance des importations, malgré ses potentialités agricoles. La Banque africaine de développement et certains Etats se penchent sur les voies devant offrir une plus grande sécurité alimentaire au continent.

Par Moussa Diop