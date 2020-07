Covid-19: l'Afrique franchit la barre des 800.000 cas, la situation par pays

Covid-19, le personnel de santé de plus en plus débordé.

Les contaminations connaissent une accélération notable et inquiétante en Afrique avec plus de 800.000 cas avérés de Covid-19. L’Afrique du Sud recense plus de 50% des personnes atteintes au niveau du continent. Voici les données par pays: cas confirmés, décès et guérisons.

Par Moussa Diop