© Copyright : DR

En Galice, région située à l’ouest de l’Espagne, les pouvoirs publics ont décidé de soumettre les réfractaires à la vaccination contre le Covid-19 à une amende.

Décidée par la majorité de droite, le Parti populaire, cette décision fait polémique depuis l’annonce qui en a été faite mercredi 24 février 2021. Selon ce nouveau dispositif, qui va à l’encontre de la politique gouvernementale prônant le volontariat, tout Galicien refusant de se faire vacciner contre le Covid-19 s’expose à une amende dont le montant variera de 1.000 à 60.000 euros, selon les informations rapportées par le journal Ouest-France.

En Espagne, nombreux sont ceux qui considèrent que cette nouvelle mesure, qui a suscité l’ire de l’opposition régionale, notamment de la gauche, est un non-sens. Et pour cause, la vaccination va bon train et l’adhésion au vaccin est telle au sein de la population que plus de 80% des Espagnols seraient volontaires, selon des données rapportées par le Centre de recherches sociologiques.

Seule solution pour l’opposition afin de contrer cette mesure, porter l’affaire devant le Tribunal suprême espagnol, ultime autorité du système judiciaire.