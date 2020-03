Coronavirus: l’OMT estime les pertes touristiques entre 30 et 50 milliards de dollars

Le secteur du tourisme sera l’un des plus affectés par le coronavirus. Les pays se barricadent et les voyages se réduisent fortement et en conséquence, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les pertes touristiques devraient se situer entre 30 et 50 milliards de dollars.

Par Moussa Diop