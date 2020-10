© Copyright : JEWEL SAMAD / AFP

L'Inde, deuxième pays le plus touché par la pandémie après les Etats-Unis, totalise désormais plus de huit millions de cas recensés de coronavirus, a annoncé ce jeudi 29 octobre 2020 son gouvernement, qui se prépare de surcroît à une nouvelle vague épidémique.

Le pays qui compte 1,3 milliard d'habitants a enregistré 8.040.203 cas de contamination, et 120.527 décès sont officiellement attribués au Covid-19, selon le dernier décompte officiel.

Les Etats-Unis recensent de leur côté 9,1 millions de cas et plus de 230.000 décès.

L'Inde a l'un des taux de mortalité les plus faibles au monde et le nombre de nouvelles contaminations a ralenti ces derniers jours. Mais les autorités se préparent à une nouvelle flambée de cas après Diwali, la plus grande fête religieuse du pays qui aura lieu le 14 novembre, alors que l'arrivée de l'hiver risque aussi d'aggraver la situation.

New Delhi a enregistré 5.000 nouvelles infections mercredi, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les autorités s'inquiètent de ce que l'on dépasse prochainement les 10.000 nouveaux cas par jour dans la capitale.

La capitale financière Bombay, qui est aussi l'agglomération la plus touchée en Inde avec plus de 250.000 cas et plus de 10.000 décès, recense en ce moment environ 2.000 nouveaux cas par jour.

Le Premier ministre Narendra Modi a récemment déploré les imprudences de la population, et notamment le manque de respect des règles de distanciation sociale.