Des employés en pharmacie, en combinaison et masque de protection, servent des clients, le 25 janvier 2020 à Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus.

© Copyright : AFP

L’armée chinoise a déployé 450 médecins et du personnel médical par avion à Wuhan (centre de la Chine) pour participer à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l'agence Chine nouvelle.

Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre le virus Ebola et le Sras, un virus similaire au coronavirus qui a touché depuis décembre près de 1.300 personnes et fait 41 morts dans toute la Chine, a précisé l'agence de presse officielle.

La quasi-totalité des cas de mortalité ont été enregistrés à Wuhan ou dans sa province, le Hubei. Le virus s’est propagé en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam en plus des Etats-Unis et la France.

Selon l’agence de presse chinoise, les militaires, qui appartiennent aux armées de terre, de l'air et à la marine, étaient arrivés vendredi soir. Ils doivent être répartis dans les hôpitaux de la ville qui accueillent un grand nombre de patients de la pneumonie virale.

Le groupe de militaires comprend des spécialistes des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies nosocomiales et des soins intensifs, a précisé Xinhua.