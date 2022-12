Coopération: l’ISIC de Rabat et l’ESJSC de Bamako scellent un partenariat pour la formation des journalistes

© Copyright : Le360/ Diemba Moussa Konaté

VidéoHier mercredi a eu lieu à Bamako la cérémonie de signature d’une convention entre l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat et l’Ecole supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Objectif: engager des actions communes au niveau de la formation des journalistes et des professionnels de la comm

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté