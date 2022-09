Cameroun: les nuits blanches des femmes réfugiées du camp de Gado-Badzéré

VidéoLes cas de viol, les mariages précoces et la pauvreté forment le quotidien des réfugiées centrafricaines du camp d’accueil de Gado-Badzéré, dans la région de l’Est du Cameroun. Les populations appellent à des actions plus fortes du gouvernement et ses partenaires.