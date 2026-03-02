International

Berlin, Paris et Londres prêts à des «actions défensives» pour «détruire» les capacités militaires de l’Iran

Le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer posent ensemble à l'ouverture de la réunion E3, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le 13 février 2026 à Munich. AFP or licensors

Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts dimanche à des «actions défensives nécessaires et proportionnées» face aux ripostes iraniennes afin de «détruire à la source» les capacités militaires de Téhéran.

Par Le360 (avec AFP)
Le 02/03/2026 à 09h01

«Nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région», potentiellement en empêchant la République islamique de tirer des missiles et des drones, a mis en garde le groupe E3, qui rassemble les trois puissances, dans une déclaration commune.

Téhéran a répliqué à l’offensive américaine et israélienne débutée samedi avec des frappes tous azimuts contre plusieurs pays voisins, notamment ceux abritant des bases américaines, et Israël, où neuf personnes ont été tuées dimanche selon les secours.

Les dirigeants européens se disent «consternés» par ces attaques «à l’aveugle et disproportionnées» qui touchent des pays du Moyen-Orient non impliqués dans l’opération militaire initiale.

Les frappes «ont ciblé nos alliés proches et menacent notre personnel militaire et nos civils dans toute la région», ajoute le communiqué.

Berlin, Paris et Londres discuteront de ces mesures défensives avec les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Dimanche, Washington a aussi fait état des premiers soldats américains tués dans le cadre de l’opération qui a mené à la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

L’Iran ne se fixe «aucune limite» dans son droit à se défendre, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un entretien avec la chaîne de télévision américaine ABC. «Ce que font les États-Unis est un acte d’agression. Ce que nous faisons, c’est nous défendre. C’est très différent», a-t-il insisté.

Par Le360 (avec AFP)
Le 02/03/2026 à 09h01
#Iran#États-Unis#Union européenne#Guerre

Frappes en Iran: «il y a de nombreux signes» que Ali Khamenei a été tué, annonce Benjamin Netanyahu

Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient

Frappes américaines et israéliennes en Iran: Trump lance l'opération «Fureur épique», Téhéran riposte

Iran–États-Unis: des «progrès significatifs» vers un accord sous haute tension

