Au nom de la charia, des femmes pour flageller les femmes

Aceh, à la pointe de Sumatra, est la seule région d'Indonésie qui applique la charia au sens strict.

© Copyright : DR

Corps et visage dissimulés, canne de rotin en main, la femme avance, lève le bras puis fouette la condamnée agenouillée : c'est la dernière recrue d'une nouvelle brigade féminine chargée de flageller les femmes, de plus en plus nombreuses à être punies à Aceh en vertu de la charia.