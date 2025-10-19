Après la récupération de deux dépouilles, Israël maintient la pression sur le Hamas

Un jeune blessé marche sur des débris tandis que des Palestiniens récupèrent des objets dans les décombres de maisons détruites par les frappes israéliennes sur le quartier sud d'al-Zeitoun, à Gaza, le 19 août 2025. AFP or licensors

Ces dépouilles ont été remises par la Croix-Rouge aux forces de sécurité israéliennes à Gaza et doivent être transférées dans un centre d’analyse médicale pour être identifiées, a fait savoir dimanche le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Cela porte à 12 le nombre de corps rendus à Israël sur les 28 que retenait le Hamas, dont les deux derniers qui n’ont pas été identifiés. Le mouvement islamiste palestinien a libéré lundi les 20 derniers otages vivants.

Il a affirmé dans un communiqué que la fermeture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l’Égypte «bloque l’entrée des équipements spécialisés nécessaires» pour rechercher les corps sous les décombres et «entraînera des retards importants dans la récupération et la remise des dépouilles».

Israël conditionne la réouverture du point de passage de Rafah, crucial pour l’entrée d’aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté, à la remise de tous les otages décédés.

PM Netanyahu instructed that the Rafah border crossing will not open until further notice. Its opening will be under consideration in accordance with the manner in which Hamas implements its part in return of the deceased hostages and implementation of the agreed upon framework. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 18, 2025

Ce point de passage, dont l’ouverture est réclamée par la communauté humanitaire, restera fermé «jusqu’à nouvel ordre», a précisé le bureau du Premier ministre israélien.

La seconde phase de l’accord de cessez-le-feu inclut «le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, et avant cela, la confiscation des armes du Hamas», a déclaré M. Netanyahu sur la chaîne télévisée Channel 14.

«Lorsque cela aura été accompli avec succès — j’espère de manière simple, mais sinon, à la dure — alors la guerre prendra fin», a-t-il ajouté, alors que le Hamas a rejeté jusque-là tout désarmement.

Benyamin Netanyahou affirme que la guerre à Gaza prendra fin après le désarmement du Hamas

➡️ https://t.co/Wy68bkZG3k pic.twitter.com/SRnaZPnp5Y — Le Parisien (@le_Parisien) October 18, 2025

Nouveau mandat

M. Netanyahu, qui détient d’ores et déjà le record du plus grand nombre d’années à la tête du gouvernement israélien (plus de 18 années, avec des interruptions, depuis 1996), a également annoncé samedi soir qu’il briguerait un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2026.

Le département d’État américain a indiqué samedi disposer d’«informations crédibles» selon lesquelles le mouvement islamiste palestinien Hamas préparait une attaque imminente contre des civils à Gaza, ce qui serait une «violation du cessez-le-feu», souligne-t-il.

This is who the useful idiots are supporting. Human rights activists indeed. https://t.co/sTwG7CTWL7 — Larry Coben (@LarryCoben) October 14, 2025

«Si le Hamas réalise cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l’intégrité du cessez-le-feu», ajoute-t-il, sans détailler ces mesures.

Le président Trump a déjà menacé le Hamas de représailles après l’exécution de civils cette semaine.

Premier haut responsable de l’ONU à se rendre dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu le 10 octobre, le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, s’est rendu samedi dans la ville de Gaza, où il a relevé la tâche «énorme» qui attend la communauté humanitaire pour fournir les services de base et la nourriture.

Speaking to BBC from Gaza City today: the scale of the needs, the shift in impact we and our partners are having since the ceasefire, the mammoth task ahead. pic.twitter.com/jgjwHV5h64 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) October 18, 2025

«J’étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c’est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un paysage de désolation», a-t-il dit à l’AFP dans le quartier de Cheikh Radouane.

Une grande partie du territoire palestinien a été détruite durant l’offensive israélienne lancée en représailles à une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Approvisionnement alimentaire

L’armée israélienne contrôle tous les accès à la bande de Gaza. L’accord de cessez-le-feu basé sur le plan de Donald Trump prévoit l’afflux d’aide humanitaire pour la population civile qui manque de tout.

«Nous avons maintenant un plan massif de 60 jours pour intensifier l’approvisionnement alimentaire, distribuer un million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tentes pour l’hiver, remettre des centaines de milliers d’enfants à l’école», a dit M. Fletcher.

Sur le terrain, les secours s’activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats, alors que le Hamas cherche les dépouilles d’otages qu’il doit encore remettre à Israël.

Samedi, les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié la dépouille remise la veille par le Hamas. Il s’agit d’Eliyahu Margalit, un septuagénaire tué le 7 octobre.

🇵🇸| Les habitants de Gaza n’ont pas attendu les bulldozers ni les outils de reconstruction. Ils ont commencé à nettoyer leurs rues eux-mêmes et redonné vie à leur ville blessée.



Ces images font très mal à l’occupant israélien. pic.twitter.com/wEYvzMtkDa — ibtisem 𓂆🕊️ (@ibti_16) October 18, 2025

L’armée israélienne a, en échange, remis les corps de 15 Palestiniens.

Selon la Défense civile du territoire, neuf Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs israéliens contre un bus de déplacés à Gaza-ville. L’armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient tiré sur un véhicule «suspect».

L’attaque du 7 octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles.

L’offensive israélienne a fait 68.116 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.

Selon le ministre de la Santé à Gaza, sous le contrôle du Hamas, plus de 400 corps ont été retrouvés dans les décombres depuis le 10 octobre. Les autorités locales estiment qu’environ 10.000 corps y sont toujours ensevelis.