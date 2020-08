Algérie: voici les vrais chiffres de la pandémie du coronavirus

Les statistiques quotidiennement annoncées par les autorités algériennes sont tronquées, et les vrais chiffres des contaminations et des décès en sont très éloignés. Selon des données en possession du site Mondafrique, pour les seuls décès dus à la pandémie, on s’approcherait de la barre des 7.000.

Par Karim Zeidane