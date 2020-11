Algérie: un journaliste et militant des droits de l'homme condamné à un an de prison ferme

Said Boudour, journaliste algérien et militant des droits de l'homme.

Un journaliste et un lanceur d'alerte algériens ont été condamnés chacun mardi à un an de prison ferme par un tribunal d'Oran (nord-ouest), a indiqué leur avocat, Me Farid Khemisti.