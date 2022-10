Algérie: tentative de suicide d’un policier en tenue officielle

© Copyright : DR

VidéoUn policier, en tenue officielle, a tenté de se suicider, sur une passerelle dans le quartier de Said Hamdine, à Alger. Cet acte a suscité la curiosité et l’inquiétude des citoyens et automobilistes.

Lire et visualiser la suite sur: le360afrique.com

Par Karim Zeidane